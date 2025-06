Empresário encontrado em buraco no Autódromo de Interlagos foi asfixiado, aponta laudo

A investigação ainda espera a chegada de outros laudos, como o exame toxicológico, que pode indicar se Adalberto consumiu bebidas alcoólicas ou drogas - ou se foi dopado antes de ser morto. Também foi solicitada a análise de fragmentos coletados sob as unhas da vítima e exames de DNA de resíduos de sangue coletado no carro. A polícia, no entanto, já disse que o empresário não chegou até o carro naquela noite.

Com o laudo apontando a morte por asfixia, ganha força a versão de que o empresário teria sido atacado no percurso entre o local de evento e o estacionamento do autódromo. Segundo a polícia, ele teria cortado caminho para chegar até o carro e, com isso, invadiu um local de acesso não autorizado. Isso o teria levado a um possível confronto com seguranças do evento ou pessoas que estariam nesse local.

A SSP diz que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias da morte.