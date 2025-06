Jornalista faz novos ataques homofóbicos após ser solta

Um novo vídeo que circula pela internet mostra a jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, presa em flagrante no último sábado, 14, após proferir ofensas homofóbicas contra um homem no shopping Iguatemi, na zona sul de São Paulo, atacando um outro homem com o mesmo tipo de ofensa.

No primeiro vídeo publicado sobre Adriana, do caso no shopping Iguatemi, ela aparece chamando um homem de "bicha nojenta" durante discussão em uma cafeteria do shopping. Na ocasião, ela foi presa em flagrante por injúria, conseguiu liberdade provisória e agora cumpre medidas cautelares até o julgamento do caso, estando proibida, por exemplo, de voltar ao Iguatemi.

Este novo vídeo, no entanto, teria sido gravado após a prisão de Adriana, ou seja, enquanto ela já cumpre as medidas cautelares. Nas imagens, ela chama o homem de "boiola depilada", faz gestos obscenos e, se exibindo para a câmera, diz que ele pode postar o vídeo na internet. O Estadão não conseguiu contato com ela ou sua defesa.