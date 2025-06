Líderes de povos indígenas protestam em leilão da ANP que inclui bacia da Foz do Amazonas

"São áreas sensíveis e biodiversas da Amazônia e que estão sendo ofertadas no ano da COP30, o que sendo ofertados com o risco de não se conseguir o licenciamento, como ocorreu com o Bloco 59 FZA-M-59 localizado na Foz do Amazonas e que a Petrobras busca autorização para perfuração e exploração de petróleo. Já apresentamos cinco ações civis públicas e vamos continuar questionando esse leilão", declarou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Essa é a primeira vez que setores disponíveis na bacia da Foz do Amazonas entraram em oferta desde a implementação da OPC. Um dos pontos criticados pelo representantes dos povos indígenas Tapayuna, Manoki e Parecis foi a "rapidez" do Governo Federal para mapear as áreas que podem ser exploradas por empresas do exterior, enquanto a demarcação dos territórios é alvo de questionamentos no Congresso e de avaliação do no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Exploração de petróleo não é o nosso futuro. O governo precisa ouvir os povos indígenas", dizem as faixas do protesto.

Ativistas climáticos e representantes indígenas também realizaram nesta terça um protesto durante as negociações da ONU sobre o clima em Bonn, onde a presidência brasileira da COP30 tenta posicionar o País como uma liderança global na agenda climática.

O protesto no local foi conduzido pelo Cacique Ninawa Inu Huni Kui e "responde diretamente a uma grande contradição em curso. O governo federal brasileiro precisa demonstrar verdadeira liderança climática em casa. Isso significa parar de expandir fronteiras de petróleo - especialmente na Amazônia - e apresentar um plano transparente para uma transição energética justa", afirmam os organizadores em nota.

A Oferta Permanente é a principal modalidade de licitação para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. Atualmente, há duas modalidades: Oferta Permanente de Concessão (OPC) e Oferta Permanente de Partilha da Produção (OPP), de acordo com o regime de contratação (concessão e partilha). O prazo para a apresentação dos documentos de qualificação das licitantes vencedoras termina no dia 9 de julho. Outras três etapas documentais estão previstas antes da assinatura dos contratos de concessão, previstos para o dia 28 de novembro.