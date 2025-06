'Mensagens reveladoras' fazem Zanin esticar por 60 dias inquérito de vazamento de dados no STJ

Trechos das conversas de Siqueira Campos e Thiago, datadas de junho do ano passado, citam o nome do ministro Noronha e indicam provável vazamento de informações no STJ, inclusive acerca de uma investigação bem mais antiga, de 2010, quando a PF deflagrou a Operação Maet contra juízes do Tocantins por corrupção.

Em um diálogo, o prefeito de Palmas antecipa que a Operação Maximus seria deflagrada em agosto de 2024 - o que efetivamente ocorreu - e cita nominalmente alvos da investigação. "Vai feder. Eu acho que tem desembargador que vai perder o cargo", diz Siqueira Campos. "Há quem diga que agosto começa a ruir no Estado."

Na sequência de conversas recuperadas pelos investigadores, o prefeito de Palmas antecipa também que Noronha seria o relator do inquérito da Operação Maximus no STJ. "Para os desembargadores (do Tocantins) eu já até sei quem é o relator, eu já até sei um outro cara duro, por sinal. O relator é Noronha, Brasília."

O sobrinho do governador do Tocantins foi preso no dia 9 de abril. A PF recuperou diálogos dele via WhatsApp com o prefeito de Palmas. Os investigadores estão convencidos de que o teor dessas comunicações indicam acesso a investigações sob sigilo em curso no STJ.

Siqueira Campos foi alvo de buscas em seu gabinete e em sua residência quando a etapa 9 da Sisamnes foi às ruas, em maio passado, por ordem de Zanin.

Thiago e o prefeito negam elo com o escoamento de informações sigilosas de processos nos tribunais estaduais e na Corte superior.