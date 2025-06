OAB inicia processo que pode impedir ex-juiz da Lava Jato de atuar como advogado

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional aprovou por unanimidade nesta segunda-feira, 16, a instauração do processo de inclusão do ex-juiz federal Marcelo Bretas no Registro Nacional de Violações de Prerrogativas da Advocacia.

Caso o processo aprove a inclusão de Bretas no registro, o ex-juiz poderá passar a constar formalmente como alguém com inidoneidade moral caso deseje futuramente ser inscrito nos quadros da advocacia. Isso significa que, a OAB entenderá que Bretas não possui conduta ética ou reputação compatível com os deveres da profissão de advogado.

"É um exemplo dado ao Brasil e a todos aqueles que tentam violar as prerrogativas", afirmou o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.