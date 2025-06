Quem é o estudante brasileiro que morreu durante intercâmbio no Canadá

O estudante paranaense Victor Gabriel Camargo, de 16 anos, morreu afogado em um rio na cidade de Nackawic, distrito de New Brunswick, no Canadá. Ele estava desaparecido desde segunda-feira, 16, e seu corpo foi encontrado nesta terça-feira, 17, segundo informou a secretaria estadual de Educação do Paraná.

Camargo era de Jesuítas, município no oeste do Paraná, onde estudava no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Mas, desde janeiro, o adolescente morava no Canadá, onde participava do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, oferecido pelo governo do estado do Paraná. Ele voltaria para o Brasil em julho.

Segundo nota divulgada pela secretaria estadual de Educação do Paraná, Camargo estava acompanhado da família canadense de uma outra intercambista do programa quando desapareceu em um rio. Equipes de resgate da polícia canadense foram mobilizadas nas buscas, até que o corpo do adolescente foi localizado.