'Quem se f..? Quem perdeu tudo? Fui eu', teria dito Mauro Cid em áudios atribuídos a ele

A situação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência no governo Jair Bolsonaro (PL), voltou a se complicar nesta terça-feira, 17, com a divulgação de mensagens supostamente enviadas por ele por meio de um perfil no Instagram em nome de "Gabriela" (@gabrielar702).

Nos diálogos atribuídos ao tenente-coronel, ele faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao delegado Fábio Shor, que conduz investigações sensíveis contra Bolsonaro, incluindo o inquérito do golpe, e insinua que as informações prestadas em seu acordo de colaboração premiada estavam sendo distorcidas.

A defesa de Mauro Cid informou ao Estadão que não analisou os diálogos e não confirmou a autenticidade das mensagens. Em depoimento à Polícia Federal na semana passada, o ex-ajudante de ordens negou ter usado o perfil no Instagram.