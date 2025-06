Roche diz que restrições ao uso do medicamento Elevidys não se aplicam ao Brasil

A decisão foi tomada após dois óbitos por insuficiência hepática aguda em pacientes não ambulatoriais, ocorridos fora do Brasil, "um risco já conhecido do Elevidys e de outras terapias gênicas mediadas por AAV. Isso levou a uma reavaliação do perfil risco-benefício do tratamento, considerado agora desfavorável para pacientes com distrofia muscular de Duchenne que não são ambulatoriais, informou a empresa anteriormente.