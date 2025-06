Secretaria abre consulta pública de edital de concessão de parques urbanos

São eles: Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arns (no bairro de Santana, zona norte), Parque Estadual do Belém Manoel Pitta (no bairro do Belém, zona leste), Parque Ecológico do Tietê - Núcleo Engenheiro Goulart (bairro Engenheiro Goulart, zona leste), Parque Vila Jacuí (bairro da Vila Jacuí, zona leste), Parque Maria Cristina Hellmeister de Abreu (na zona leste, na região de São Miguel Paulista) e Parque Itaim Biacica (bairro do Itaim Paulista, zona leste da cidade).