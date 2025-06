85% dos hospitais privados de SP têm aumento nas internações por síndrome respiratória

Nesse cenário, as mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causadas por influenza subiram mais de 127% na capital paulista neste ano. Segundo a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), até a quarta-feira passada, 11, a cidade somou 145 óbitos, enquanto no mesmo período do ano passado ocorreram 77 mortes. No acumulado deste ano, foram registrados 1.754 casos de SRAG por influenza no município. No mesmo período de 2024, foram 983 casos.

Baixa adesão às vacinas

Enquanto os casos de gripe e SRAG seguem em alta, a imunização contra o vírus influenza no Estado de São Paulo enfrenta baixa adesão do público prioritário, formado por idosos, crianças menores de seis anos e gestantes. Até o início de junho, apenas cerca de 35% desse grupo havia recebido a vacina. Como explicou o infectologista Rodrigo Lins, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), os números estão muito abaixo do que historicamente era visto no Estado e no Brasil. "A vacina contra o influenza costuma ter de 60 a 70% de cobertura", diz.

Na capital paulista, os índices de imunização contra a gripe seguem a tendência estadual. A cobertura vacinal geral está em aproximadamente 40%, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Entre os idosos, até o dia 6 de junho, 39% foram vacinados. A taxa caía para 33,4% entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos, e para 30,8% entre gestantes.

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% da população prioritária - na capital paulista, isso corresponde a 2,9 milhões de pessoas. No Estado, o grupo prioritário soma 19,3 milhões de indivíduos.

A médica Gisela Gosuen, consultora da SBI, apontou que a baixa cobertura vacinal está diretamente associada ao crescimento dos casos de SRAG. "Infelizmente, talvez pela crença de que vacinas não protegem ou podem fazer mal, as taxas de vacinação caíram e a população mais vulnerável está mais suscetível, necessitando muitas vezes de internação."