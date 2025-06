ABPA: autodeclaração sobre gripe aviária deve acelerar retomada de exportações

São Paulo, 18 - A oficialização da autodeclaração do Brasil como país livre de Influenza Aviária, entregue nesta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), foi comemorada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Para a entidade, o movimento deve acelerar as tratativas com mercados que ainda mantêm restrições às exportações brasileiras de carne de frango.Segundo o presidente da ABPA, Ricardo Santin, o envio da autodeclaração representa um passo definitivo para o restabelecimento do status sanitário do País. "Estamos confiantes no rápido restabelecimento da normalidade no fluxo dos embarques e no reforço de nosso papel em prol da segurança alimentar global", disse, em nota.Santin defendeu o caráter excepcional do episódio registrado no Brasil e o contexto favorável à recuperação do mercado. "No momento em que dezenas de nações, incluindo todas as grandes produtoras de aves, enfrentam problemas e ocorrências em suas respectivas produções, nós superamos a única ocorrência de toda a história da avicultura que é a maior exportadora e segunda maior produtora mundial de carne de frango", afirmou.Assim, a expectativa da ABPA é que o fluxo de embarques volte à normalidade em breve, com a autodeclaração contribuindo para reforçar a imagem do Brasil como fornecedor confiável e peça-chave na segurança alimentar global.