Chuvas no RS deixam 2 mortos e 1 desaparecido; estragos se espalham por dezenas de municípios

Duas mortes e um desaparecimento já foram confirmados pelas autoridades do Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas que castigam o Estado desde a segunda-feira, 16. As precipitações superam os 100 milímetros em diversas cidades, provocando enchentes, deslizamentos, quedas de árvores, bloqueios de rodovias e evacuações emergenciais.

Em Candelária, no Vale do Rio Pardo, uma mulher de 54 anos, identificada como Geneci da Rosa, perdeu a vida após o carro onde estava ser levado pela força da correnteza de um arroio. O marido, de 65 anos, que também estava no veículo, continua desaparecido. O corpo de Geneci foi localizado pelos bombeiros na terça-feira, 17.

Na Serra Gaúcha, Mário César Trielweiler Gonçalves, de 22 anos, morreu depois que o carro que dirigia foi arrastado pelas águas do Rio Caí. O acidente ocorreu, na manhã desta quarta-feira, 18, na ponte que liga Linha Sebastopol, em Caxias do Sul, ao município de Nova Petrópolis. Parte da cabeceira da estrutura cedeu com a força do rio, fragilizada desde os danos causados nas enchentes de maio do ano passado.