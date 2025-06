CNA prevê Valor Bruto da Produção de R$ 1,52 tri em 2025, alta de 12,3% ante 2024

São Paulo, 18 - O Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária deve atingir R$ 1,52 trilhão em 2025, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Se confirmado, será 12,3% maior ante 2024. Em nota, a CNA diz que a receita estimada para a agricultura é de R$ 1,0 trilhão, alta de 12,5% em relação ao ano passado. "A soja, cultura com maior participação no VBP agrícola (36,6%), deve ter alta de 9,6% neste ano, com aumento de produção de 14,8% e previsão de queda nos preços (-4,5%)", informou.O milho, que tem participação de 17% no VBP agrícola, deve registrar, ainda de acordo com a CNA, aumento na produção (10,9%) e nos preços (19,9%). "Com isso, a estimativa do grão é de alta de 33% na receita. O café arábica e o café robusta também têm previsões de alta no faturamento, de 62,2% e 84,3%, respectivamente."Em relação à pecuária, a projeção da CNA para o VBP é de R$ 516,3 bilhões, aumento de 12% na comparação com 2024, com destaque especialmente para ovos e carne bovina. "No caso dos ovos, estima-se um aumento de 3,65% na produção e 17,1% nos preços, resultando em um crescimento previsto de 21,3% no VBP do produto."Quanto à carne bovina, que corresponde a 48,1% do VBP pecuário, o crescimento projetado é de 17,5% no VBP, impulsionado pela alta de 17,9% dos preços e uma queda de 0,30% na produção. Também há expectativas de alta no VBP para o leite (2,7%) e o frango (8,7%), acrescenta a CNA.