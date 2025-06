CNC: governo credencia instituições financeiras interessadas em operar Funcafé

São Paulo, 18 - O governo anunciou a abertura de credenciamento de instituições financeiras interessadas em oferecer recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Medida nesse sentido foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (18), por aviso de credenciamento, informa o Conselho Nacional do Café (CNC).Segundo o CNC, a iniciativa, coordenada pela Secretaria de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura e Pecuária, tem como objetivo tornar viável a operacionalização dos recursos do fundo na safra 2025/26. O valor total disponível para contratação é de R$ 7.187.895.867,00, o que representa um aumento de 4,37% em comparação com os valores contratados na safra passada, que foi de R$6,868 bilhões, um acréscimo de R$ 301.290.114,00.O período para recebimento das propostas será de 26 de junho, a partir das 8h, até 10 de julho de 2025, às 18h, pelo horário de Brasília. A novidade neste ano safra será o acesso de cafeicultores do Pronaf e do Pronamp aos recursos do Funcafé. O presidente do CNC, Silas Brasileiro, destacou a importância do Fundo como principal instrumento da política cafeeira do País. As taxas de juros e o spread bancário serão anunciados, provavelmente em julho, momento em que o governo federal lançará o Plano Safra, ressaltou o CNC.