Dona de escola e filho de usineiro: quem era o casal que teria sido morto a mando de advogados

Pavan, porém, se destacou no ramo de usinagem, se especializando na prestação de serviços de tornearia, fabricação e venda de peças. Ele era proprietário do Sítio Pura Vida, no bairro Portal da Serra, em São Pedro. A propriedade, voltada para a criação de gado bovino e produção de eucalipto, estava parcialmente arrendada.

Rosana era proprietária e diretora do Educandário da Criança, escola infantil tradicional, localizada na Vila Santana, em Araraquara. Ela dirigia a escola, que atende alunos do berçário à pré-escola, desde a década de 1990. O estabelecimento oferece também aprendizado de idiomas, esportes, artes e cultura.

No dia de sua morte, a prefeitura manifestou pesar e a homenageou em comunicado, em sua página oficial. "Rosana dedicou sua vida à educação, com amor, comprometimento e uma visão que transformou gerações. Seu legado como educadora, gestora e ser humano permanecerá vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de aprender com ela - alunos, famílias e toda a comunidade escolar."

O casal convivia há mais de 20 anos e tinha o hábito de passar os fins de semana no sítio, em São Pedro. Embora eles fossem discretos, eram bastante conhecidos na cidade.

Como foi o crime

No dia 6 de abril deste ano, um domingo, um vizinho estranhou que a picape Fiat Toro do casal estava estacionada em frente à casa do sítio, mas não havia movimentação no local. Ele foi checar e viu o corpo do empresário imóvel na cabine. A Polícia Militar foi acionada e constatou que o empresário estava morto, com duas marcas de tiro na região do peito. O corpo de Rosana foi encontrado na caçamba do veículo, fechada com a lona. Ela tinha um ferimento à bala no lado esquerdo do peito.