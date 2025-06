Em derrota do governo, Congresso cria CPMI para apurar fraudes do INSS

O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que também preside o Senado, leu nesta terça-feira, 17, o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com isso, fica autorizada a instalação do colegiado e passa-se à etapa de indicação de membros da Câmara e do Senado.

A CPMI obteve apoio de 223 deputados e de 36 senadores. O colegiado vai apurar o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do órgão. O caso foi revelado em abril, pela Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União (CGU). Ainda não há data definida para início dos trabalhos.

Conforme o Broadcast apurou, o senador Omar Aziz (PSD-AM) deve presidir a CPMI. A informação foi confirmada à reportagem por senadores do PSD, que afirmam que a indicação já está acertada. O INSS divulgou que 3,1 milhões de aposentados e pensionistas contestaram descontos indevidos em seus benefícios até a semana passada. Quase 80% das denúncias foram feitas pelo site ou aplicativo do Meu INSS.