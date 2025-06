Empresário morto em Interlagos: asfixia reforça hipótese de briga

O laudo que apontou asfixia como causa da morte do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, encontrado em um buraco de obra no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, reforça a hipótese de briga, segundo a polícia. A investigação retomou a oitiva de seguranças que trabalharam no evento e faz um pente fino nas imagens de câmeras instaladas no autódromo. Diante do laudo, a linha de investigação do inquérito foi alterada para homicídio.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias da morte. As informações são preservadas para garantir a autonomia do trabalho policial, segundo a pasta.

A polícia acredita que Adalberto foi abordado no trajeto entre o local do evento e o ponto em que seu carro estava estacionado. O empresário teria cortado caminho por um local de acesso proibido. Ele pode reagido a uma abordagem dos seguranças ou de pessoas que estivessem no local, onde não há câmeras. Ali havia pouca iluminação naquela noite.