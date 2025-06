Moradores do Butantã reclamam de pancadões de madrugada: 'Impossível dormir'

A moradora Isadora Ramalho, de 28 anos, precisou instalar janelas antirruído no seu quarto no mês passado para conter as perturbações. O seu apartamento fica bem de frente para a comunidade onde as festas são organizadas.

Ela diz se incomodar não apenas com o volume dos pancadões, mas também com o teor erotizado das músicas. "São muito pesadas e explícitas. Ouvir isso por horas é muito desagradável", diz Isadora, que é formada em Relações Públicas e atua como gerente de experiência do cliente.

Ela conta à reportagem que, em um domingo de abril, não suportou o barulho e teve que sair da própria casa para dormir no apartamento do namorado. A "fuga" aconteceu antes de ela instalar a janela que abafa o som. "Os dias de pancadões eu não consigo ficar no quarto. Não é apenas ‘alto’. O som é realmente muito alto", frisa.

A engenheira civil Jessica, que também optou por se identificar com seu primeiro nome, mora no 22° andar e, mesmo estando em um dos andares mais altos do edifício, diz ter a casa invadida pelo barulho dos pancadões. "O som é tão intenso que parece estar dentro do meu apartamento".

A engenheira lembra que um dos episódios mais críticos aconteceu em fevereiro, quando sua sogra a visitou e elas tiveram de passar a noite em claro porque a música persistiu alta até as 10h. "Diversas ligações foram feitas à Polícia Militar e registros foram encaminhados pelo aplicativo, mas infelizmente, sem qualquer resultado prático", diz.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que o 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foi acionado para atender ocorrências relacionadas à perturbação do sossego público na última segunda-feira, 16, na Rua Ramon Bayeu, na zona oeste de São Paulo.