Moro critica condenação de juiz da Lava Jato do Rio à aposentadoria compulsória

Além disso, a OAB Nacional provou por unanimidade nesta segunda-feira, 16, a instauração do processo de inclusão do ex-juiz federal no Registro Nacional de Violações de Prerrogativas da Advocacia. Caso o processo seja aprovado, a OAB entenderá que Bretas não possui conduta ética ou reputação compatível com os deveres da profissão de advogado.

Outra reclamação foi apresentada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que acusou o juiz de usar o cargo para tentar prejudicá-lo na campanha eleitoral de 2018. Trechos de uma delação premiada que atingiam o então candidato a governador foram vazados. Paes acabou derrotado no segundo turno pelo ex-juiz Wilson Witzel, que não chegou a terminar o mandato e foi cassado em meio a denúncias de corrupção.

A terceira reclamação partiu do então corregedor do CNJ, Luís Felipe Salomão, após uma fiscalização extraordinária apontar "deficiências graves" dos serviços judiciais e auxiliares na 7.ª Vara Federal Criminal do Rio.

Marcelo Bretas ganhou notoriedade na esteira da Lava Jato, sobretudo após condenar o ex-governador Sérgio Cabral a 400 anos de prisão.

Bretas afirmou que a decisão do CNJ é "uma grande injustiça". "As meras palavras mentirosas de um advogado criminoso, foram aceitas como verdades no processo administrativo. Meus advogados recorrerão dessa decisão", disse o magistrado.