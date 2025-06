Operação Churrascada: PGR denuncia desembargador de SP por venda de sentenças

Os investigadores buscaram cruzar as datas das decisões do desembargador e dos depósitos nas contas ligadas ao magistrado. Segundo a denúncia, ficou comprovada "uma relação de causalidade entre os repasses financeiros e as decisões proferidas, haja vista a proximidade temporal entre as transferências e as alterações nas decisões judiciais".

O padrão de movimentações financeiras de Ivo de Almeida também chamou a atenção dos investigadores. As despesas no cartão de crédito excederam a renda declarada do desembargador e costumavam ser compensadas com depósitos fracionados em espécie nas contas dele e do filho, sobretudo nos meses subsequentes às decisões suspeitas, segundo a denúncia.

"Para que não houvesse sobras financeiras em suas contas em patamar incompatível com seus rendimentos, Ivo mantinha os recursos em espécie em seu poder e os depositava conforme possuía gastos ordinários", aponta a PGR.

"O comportamento do desembargador se afastou integralmente do padrão previamente estabelecido, no qual as despesas eram habitualmente quitadas por meio de débitos em sua conta bancária."

Para a Procuradoria, o expediente de guardar dinheiro vivo, com a gradual incorporação às contas bancárias, por meio de depósitos fracionados, "tem inequívoco fim de promover a lavagem do produto do crime antecedente".

COM A PALAVRA, O CRIMINALISTA ÁTILA MACHADO, QUE DEFENDE O DESEMBARGADOR IVO DE ALMEIDA