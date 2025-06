PT envia Paulo Pimenta para ato de solidariedade a Cristina Kirchner na Argentina

O Partido dos Trabalhadores (PT) enviou o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) para a Argentina nesta quarta-feira, 18, para participar de um ato em favor da ex-presidente Cristina Kirchner. Em nota, a sigla afirma que Kirchner, condenada a seis anos de prisão por corrupção, é "vítima de perseguição político-judicial".

Pimenta, ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula, representa a direção nacional do PT no evento, que reúne apoiadores de Kirchner no centro de Buenos Aires.

O PT compara a pena de Kirchner à condenação de Lula na Lava Jato, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, em São Paulo. O presidente ficou preso entre abril de 2018 e novembro de 2019.