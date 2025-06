Saiba quem é o deputado que será relator da cassação de Carla Zambelli

O deputado federal Diego Garcia (Republicanos-PR) será o relator do processo de cassação da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP). Garcia foi escolhido pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira, 17, para analisar o caso da parlamentar, que foi condenada a dez anos de prisão, perda do mandato e multa devido à invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Depois da análise na CCJ, que deve dar parecer positivo ou negativo para a cassação, o processo de Zambelli será submetido à votação no plenário da Câmara dos Deputados. Caso 257 parlamentares votem a favor, a deputada foragida perderá seu cargo em definitivo.

Diego Garcia, o relator do processo, faz oposição ao governo Lula. É filiado ao Republicanos, partido do Centrão. Aos 40 anos, está em seu terceiro mandato e é vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Em 2022, foi reeleito para a Casa com 65.416 votos.