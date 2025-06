Smart Sampa levou à prisão de 1.280 foragidos e condução de 23 por engano

Conforme a Prefeitura, ainda com algumas imprecisões, nenhum inocente foi preso até o momento, o que é um indicativo de cautela no desenho do Smart Sampa, defende a gestão.

Foram cerca de 1,2 mil pessoas conduzidas até a delegacia após identificação via reconhecimento facial. Além das 23 identificadas por erros da ferramenta, outras 53 foram liberadas após ser identificada ausência de baixa de mandado no banco de dados da Justiça.

O grau de assertividade do programa ao longo dos últimos seis meses, afirma o relatório, é de 98,14%, com protocolos que têm sido incrementados mês após mês - no período recente, esse índice chegou a 99,5%.

Em números absolutos, houve nove erros de identificação em dezembro do ano passado e outros oito em janeiro deste ano, aponta o relatório. Nos meses seguintes, as imprecisões caíram para uma ou duas por mês.

Um dos motivos disso é que, a partir de fevereiro, as abordagens passaram a ser realizadas somente quando o sistema aponta compatibilidade de ao menos 92% entre quem passa nas ruas e o rosto do procurado - antes, a gestão trabalhava com 90%.

