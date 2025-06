Veja quais são os piores horários para pegar estradas em SP por conta do feriado

O feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, 19, promete movimentar as rodovias do Estado de São Paulo. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), são esperados mais de 16 milhões de veículos circulando pelas principais estradas que conectam capital, interior e litoral paulista.

Só no Sistema Castelo-Raposo, que é operado pela Nova Raposo e faz a ligação da capital com o interior a oeste do Estado, a estimativa é de circulação de 1,6 milhão de veículos durante o período de quinta a domingo, 22.

Em seguida, o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sob administração da Ecovias Leste Paulista, com ligação da capital ao Vale do Paraíba, deve ser o segundo mais carregado, com movimentação prevista de 1,2 milhão de veículos.