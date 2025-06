Com Tarcísio e Nunes em trio elétrico e clima pró-Israel, Marcha para Jesus reúne fiéis em SP

A 33ª edição da Marcha para Jesus começou no período da manhã desta quinta-feira, 19, em São Paulo, com presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Ambos participam do evento sobre um dos trios elétricos que puxam a multidão, acompanhados também pelo prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos).

A caminhada iniciada na Praça da Luz, no Centro, segue até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte da cidade, onde ocorre uma série de apresentações de música gospel.