Confronto entre PM e suspeitos deixa dois baleados no litoral paulista

Ainda de acordo com a SSP, as equipes de Operações Especiais fizeram novas varreduras na área de mata e mangue, com o uso de drones e embarcações.

"As ações de busca se estenderam até esta quinta-feira, quando um grupo de suspeitos foi localizado e, ao perceber a presença policial, atirou. Dois suspeitos foram atingidos e um fuzil apreendido", relata a pasta.