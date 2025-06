Em meio a recorde de endividados, Igreja Universal lança 'clamor pelos inadimplentes'

A inadimplência atingiu 77 milhões de brasileiros em maio de 2025, o equivalente a quase 40% da população, segundo a Serasa. A taxa é a mais alta desde o início da série histórica, no fim de 2016.

De acordo com o comunicado da igreja, a campanha foi voltada para pessoas que "sentem que estão no fundo do poço, sufocados pelo caos financeiro e pela inadimplência."

"Quando você tocar nessa corda, quem vai prevalecer vai ser este Deus que está te convocando, e você vai prevalecer sobre essa crise, sobre essa miséria, sobre essas dívidas. Você vai sair da inadimplência", disse um pastor em vídeo publicado pela Universal de São José dos Campos (SP).

A igreja de Edir Macedo foi fundada no final dos anos 1970 no Brasil, sendo pioneira da chamada "Teologia da Prosperidade" no País, atraindo pessoa aos templos em busca de melhorias financeiras. O apelo incomodou líderes do próprio meio evangélico e até hoje é motivo de controvérsia.

A igreja também se envolveu no meio político, elegendo parlamentares e apoiando a fundação de um partido, o Republicanos, presidido pelo deputado Marcos Pereira (SP), bispo licenciado da Universal. A legenda afirma que não é controlada pela Universal, apesar dos laços. Entre os filiados, está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, possível adversário de Lula na eleição de 2026.

Em 2022, em plena campanha eleitoral, a igreja liderada por Macedo convocou os fiéis para fazerem um jejum e ficarem sem ler notícias durante 21 dias. de informações e "notícias seculares" (notícias não religiosas) no meio da campanha eleitoral.