Lula elogia lideranças da Marcha para Jesus e lamenta ausência

Em mensagem endereçada ao Apóstolo Estevam Hernandes e Bispa Sônia, líderes da Marcha para Jesus realizada na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou não ter conseguido comparecer ao evento devido a compromissos de governo, mas disse que estava sendo representado pelo ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Lula destacou a atuação do casal como "verdadeiros pastores do seu povo".

"Desde que sancionei, com muito orgulho, a lei que instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus, em 2009, vejo com esperança como essa celebração cresceu e se tornou um símbolo de unidade, paz e compromisso com os valores cristãos: a compaixão, a misericórdia, o respeito às diferenças e o amor ao próximo", disse Lula em nota nesta quinta-feira, 19. "Ver o tamanho que essa celebração ganhou ao longo dos anos me faz lembrar de Davi, no propósito de unir o seu povo e colocar a adoração a Deus no centro da vida pessoal e da nação", acrescentou.

De acordo com o presidente, a marcha é muito mais do que um evento. Segundo ele, tornou-se um "ato extraordinário de fé coletiva, uma caminhada de oração, de louvor e de compromisso com um Brasil mais humano, mais justo e mais solidário". Lula destacou ainda, a força e a generosidade do povo brasileiro, "um povo de fé, que não desiste", e afirmou que é isso que inspira o governo a colocar a família brasileira no centro das decisões, "cuidando de quem mais precisa".