Marcha para Jesus reúne Tarcísio, Nunes, Mendonça, Jorge Messias e mais

O trio elétrico da 33ª edição da Marcha para Jesus nesta quinta-feira, 19, contou com a presença de autoridades como Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador do Estado, e André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A caminhada religiosa é organizada por Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. Embora coordenado por uma agremiação pentecostal, a organização da Marcha afirma que o evento é aberto a todas as denominações cristãs.

A concentração ocorreu às 10h na Avenida Tiradentes, na altura da Rua dos Bandeirantes, na região da Estação da Luz. Durante o dia, os fiéis seguirão o percurso no sentido da Praça da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, zona norte da capital paulista. O trajeto é de cerca de 3,5 quilômetros.