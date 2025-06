Nos EUA, foguete da SpaceX explode durante teste no Texas; empresa diz que não há feridos

Um foguete Starship, da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, explodiu durante um teste na noite da quarta-feira, 18, no sul do Texas, nos Estados Unidos. De acordo com a empresa, o foguete "experimentou uma anomalia significativa" por volta das 23 horas (pelo horário local), momentos antes da realização do décimo voo de teste da aeronave, na Starbase, sede das instalações da SpaceX.

"Uma área de segurança ao redor do local foi mantida durante toda a operação e todo o pessoal está seguro", informou a empresa, em um comunicado na rede social X.

Segundo a SpaceX, não há perigo para as comunidades da região, mas a empresa pediu aos moradores para não se aproximarem do local do acidente.