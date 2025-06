PGR denuncia desembargador de SP por venda de sentenças

A denúncia menciona quatro processos em que as decisões teriam sido compradas. No primeiro, o desembargador revogou as prisões preventivas de Diogo Concórdia da Silva e Almir Gustavo Miranda, presos em flagrante ao tentar roubar um caminhão à mão armada, em fevereiro de 2015.

O processo mais sensível envolve o traficante Romilton Queiroz Hosi, apontado como homem de confiança de Fernandinho Beira Mar, líder de facção que está confinado em penitenciária federal de segurança máxima. Mensagens recuperadas na investigação indicam negociação de R$ 1 milhão para transferir o traficante, o que não ocorreu.

Segundo a apuração, os processos eram direcionados ao gabinete do desembargador por meio de fraudes no sistema de distribuição. Um servidor do TJ-SP, o escrevente Paulo Roberto Sewaybriker Fogaça, foi condenado pelas fraudes.

A PGR também atribui ao desembargador a lavagem das propinas por meio de um posto de combustíveis na rua Conselheiro Furtado, próximo ao seu endereço funcional - um edifício do Tribunal de Justiça que aloja os gabinetes dos desembargadores criminais -, e de uma empresa de incorporação imobiliária. Segundo a denúncia, a companhia recebeu R$ 8.489.221,38 sem identificação de origem.

Defesa: 'rematado absurdo'

O advogado criminalista Átila Machado, que representa o desembargador Ivo de Almeida, afirmou que a denúncia contra o magistrado é um "rematado absurdo". Segundo Machado, ficou comprovado que o desembargador nunca vendeu decisões judiciais.