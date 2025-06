Adolescente de 15 anos morre após ser atropelado no Rodoanel

"Foi uma luta desesperadora: não nos deixavam pedir ajuda, mandavam a gente sentar no chão, impedindo a aproximação", disse o jovem no relato divulgado.

A SSP afirmou que o amigo de Vinícius que também foi atropelado já prestou depoimento, além de outras testemunhas. A polícia ainda aguarda resultado da perícia.

O motociclista não teve o nome divulgado. Mas a empresa A2 - Segurança Patrimonial e Pessoal, onde o suposto autor do crime trabalha, divulgou uma nota afirmando que foi instaurada uma sindicância interna para apurar os fatos. Segundo o comunicado, informações preliminares indicam que o fato ocorreu fora do horário de trabalho.

"O veículo envolvido era de propriedade particular do colaborador, que atuava como vigilante fixo, sem uso de veículos no exercício da função", diz a nota.

A empresa diz ainda que outro vigilante, que atuava no local no momento do fato, foi o primeiro a comparecer ao local do acidente e acionar o Corpo de Bombeiros.