Antes de passar mal, Bolsonaro e apoiadores ganharam churrasco em frigorífico

Na manhã desta sexta-feira, 20, Jair Bolsonaro (PL) passou mal e precisou cancelar sua agenda em Goiás. Antes de se sentir indisposto, o ex-presidente e seus aliados políticos ganharam um churrasco no Frigorífico Goiás, na capital goiana. O CEO da empresa e amigo do ex-presidente Leandro Batista da Nóbrega serviu carne assada para os apoiadores goianos que aguardavam sua chegada no local.

Em vídeo compartilhado em suas redes sociais, Bolsonaro aparece cumprimentando Leandro e confirmando presença no almoço. O empresário republicou o vídeo e convidou os apoiadores do ex-presidente para recepcioná-lo com camisetas do Brasil no frigorífico a partir das 9h30.

Em outros vídeos compartilhados nos stories do Instagram de Leandro na manhã desta sexta, é possível ver os funcionários preparando a carne e a reunião dos bolsonaristas em frente ao frigorífico. O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que acompanha Bolsonaro na agenda em Goiás, compartilhou em suas redes sociais uma foto de uma peça de picanha com o rosto do ex-presidente no rótulo: "picanha black".