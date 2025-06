Conab diz estar pronta para uso emergencial de cestas de alimentos para RS

São Paulo, 20 - A Companhia Nacional do Abastecimento (Conab) divulgou comunicado, nesta sexta-feira, 20, no qual informa que está "atenta às adversidades causadas pelas tempestades" e pronta para acionar protocolo de uso emergencial de cestas de alimentos para a população do Rio Grande do Sul. "Comunicamos que temos em nossos estoques, para ações emergenciais, cestas de alimentos para a pronta distribuição à população gaúcha neste momento de calamidade, caso haja necessidade, a exemplo do que realizamos no evento climático de 2024", declarou a Conab no comunicado.O Estado do Rio Grande do Sul enfrenta fortes chuvas ininterruptas, desde a última sexta-feira, 13. A Conab menciona dados da Defesa Civil Nacional que relatou que o clima adverso provoca enchentes, deslizamentos, bloqueios de rodovias e evacuações emergenciais de aproximadamente 6 mil pessoas, já tendo vitimado fatalmente 3 pessoas, com um desaparecido, e causado danos em 100 municípios gaúchos.