Em 1ª viagem à África, Alckmin visitará a Nigéria entre 24 e 25 de junho

A visita incluirá seminário empresarial, com representantes de ambos os países e reuniões com empresários brasileiros e nigerianos. Os dois países também pretendem tocar novos projetos no setor de sementes, produção de grãos e melhoria genética de bovinos.

Em 2024, o Brasil teve corrente de comércio de US$ 2 bilhões com o país africano. As exportações brasileiras para a Nigéria foram de US$ 977 milhões, com destaque para os produtos alimentícios e maquinaria, enquanto as importações brasileiras da Nigéria, especialmente petróleo e fertilizantes, somaram US$ 1,113 bilhão.