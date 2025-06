EUA vendem 427,2 mil t de trigo da safra 2025/26 na semana, mostra USDA

São Paulo, 20 - As vendas líquidas de trigo, já descontados os cancelamentos, dos Estados Unidos para a safra 2025/26 totalizaram 427,2 mil toneladas na semana encerrada em 12 de junho, informou o USDA no seu relatório semanal divulgado nesta sexta-feira, 20. O volume foi impulsionado principalmente por compras de Taiwan (95,5 mil t), Filipinas (89,6 mil t, incluindo 63 mil t transferidas de destinos desconhecidos), Venezuela (59 mil t), Tailândia (55,5 mil t) e Vietnã (37 mil t).Cancelamentos foram registradas para destinos desconhecidos (-85,5 mil t), República Dominicana (-11 mil t), El Salvador (-2,3 mil t) e Maurício (-2,1 mil t).As exportações semanais somaram 363,5 mil toneladas, com os principais destinos sendo Nigéria (75,8 mil t), Filipinas (66 mil t), Tailândia (55,8 mil t), Maurício (29,9 mil t) e Venezuela (27,5 mil t).