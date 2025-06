EUA vendem 903,8 mil t de milho da safra 2024/25, revela USDA

São Paulo, 20 - As vendas líquidas de milho dos Estados Unidos para a safra 2024/25 somaram 903,8 mil toneladas na semana encerrada em 13 de junho, já descontados os cancelamentos, registrando alta de 14% em relação à semana anterior, segundo o relatório semanal do USDA divulgado nesta sexta-feira, 20. Apesar do aumento, o volume ficou 6% abaixo da média das quatro semanas anteriores.Os principais compradores foram Japão (366,2 mil t), México (209 mil t), Coreia do Sul (191 mil t), Egito (110,3 mil t) e Vietnã (73,2 mil t), com parte dos volumes incluídos provenientes de contratos transferidos de destinos desconhecidos ou de outros países.Para a safra 2025/26, as vendas líquidas atingiram 155 mil toneladas, com destaque para destinos desconhecidos (65 mil t), México (62,4 mil t) e Honduras (12,4 mil t).As exportações semanais de milho totalizaram 1,745 milhão de toneladas, apresentando crescimento de 3% em relação à semana anterior e alta de 7% frente à média das últimas quatro semanas. Os principais destinos das cargas embarcadas foram Japão (350,1 mil t), México (348,2 mil t), Coreia do Sul (191,8 mil t), Vietnã (141,2 mil t) e Egito (110,3 mil t).Os números de vendas líquidas ficaram dentro da faixa estimada pelo mercado para o período, entre 600 mil e 1,4 milhão de toneladas.