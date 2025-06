Frente fria deve trazer chuva e geada para SP na segunda-feira, com chance de neve no Sul

Uma frente fria deve chegar ao Sul do Brasil na segunda-feira, 23, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e causar chuvas em áreas entre o norte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul e a faixa sul de São Paulo.

"Não são descartadas chuvas fortes nestas áreas, especialmente entre o norte do Rio Grande do Sul e do Paraná", alerta o instituto.

Além das precipitações, esse sistema deve derrubar as temperaturas em Estados do Sul e áreas do Mato Grosso do Sul ainda na manhã de segunda-feira.