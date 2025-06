Inverno: quando frente fria com massa de ar polar chega a SP?

"No entanto, a segunda quinzena trará o retorno do frio, com a atuação de massas de ar polar que derrubarão novamente os termômetros, repetindo o padrão de quedas intensas no início e no fim do mês", afirma a Defesa Civil do Estado.

A previsão para setembro indica aumento das chuvas e elevação das temperaturas. A umidade da Amazônia e do oceano, junto com frentes frias, aumentará a incidência de precipitações no decorrer do mês. "O risco de incêndios florestais deverá ser menor que o registrado no mesmo período de 2024", prevê o órgão estadual.