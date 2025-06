Leda Maria, última irmã de Collor de Mello morre aos 83 anos

Seus irmãos, os jornalistas Leopoldo Collor e Ana Luísa morreram em 2013. Pedro Collor, o protagonista da briga que levou ao impeachment do ex-presidente da República Fernando Collor, morreu em 1994.

Leda foi casada com o embaixador Marcos Coimbra, e acompanhou por décadas a carreira diplomática do marido, com quem compartilhou missões internacionais e uma vida dedicada à diplomacia. Marcos morreu em 2013.

A causa da morte de Leda não foi divulgada.