PF e Receita Federal apreendem 400 canetas emagrecedoras na fronteira com o Paraguai

A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam 400 unidades de canetas emagrecedoras durante uma fiscalização na Ponte Internacional da Amizade, na fronteira do Brasil com o Paraguai. A ação foi realizada na quarta-feira, 18. Não foi informada qual era a marca dos medicamentos injetáveis.

De acordo com a PF, os produtos estavam ocultos em um fundo falso no porta-malas de um veículo com placas brasileiras, que tentava ingressar no País.

"O automóvel era ocupado por quatro pessoas, que informaram ter como destino o interior do Estado de São Paulo", disse a autoridade.