Sangue em carro de empresário morto em Interlagos é dele e de mulher ainda não identificada

Andamento das investigações

O laudo que apontou asfixia como a causa da morte reforça a hipótese de briga, segundo a polícia. A investigação retomou a oitiva de seguranças que trabalharam no evento e faz umpente fino nas imagens de câmeras instaladas no autódromo. Diante do laudo, a linha de investigação do inquérito foi alterada para homicídio.

A polícia obteve a lista das pessoas que trabalharam no evento e avança nas oitivas - são mais de 180 pessoas, entre homens e mulheres.

O empresário foi ao Autódromo de Interlagos, no dia 30 de maio, para participar de um evento com motos. Como não chegou em casa após o evento, a esposa denunciou o desaparecimento à polícia. O corpo dele foi encontrado na manhã do dia 3 de junho por um trabalhador do autódromo dentro de um buraco.

Conforme a investigação, é provável que Adalberto tenha sido imobilizado por mais de uma pessoa, o que explicaria também o fato de ter sido encontrado sem as calças e o par de tênis que usava. Enquanto uma pessoa o continha com um golpe de mata-leão - o braço em torno do pescoço, exercendo pressão -, a outra o segurava pelas pernas.

Um dos laudos apontou uma lesão no joelho, uma escoriação que teria ocorrido com ele ainda vivo.