Após rumor de candidatura de Carlos Bolsonaro, Fiesc diz que SC não precisa importar políticos

Os planos de Carlos Bolsonaro (PL), o filho "02" do ex-presidente Jair Bolsonaro, de se candidatar ao Senado por Santa Catarina não foram bem aceitos por órgãos da indústria do Estado. Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) afirmou que não precisa "importar" políticos de outros Estados e que o candidato ao Senado deve estar ligado aos interesses catarinenses.

"Santa Catarina tem lideranças políticas preparadas e legítimas para representá-la no Congresso Nacional. A indústria catarinense defende que a voz do Estado em Brasília deve ser constituída com base no mérito, no diálogo com a sociedade e na profunda conexão com os catarinenses - e não por imposições externas", apontou a Fiesc em nota.

A Federação também afirmou que, para manter o interesse industrial no estado, que possui um dos maiores polos do setor no Brasil, os nomes para uma possível vaga no Senado devem ter "raízes no Estado".