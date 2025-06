Queda do balão em SC: secretária criticou falha de lei do setor

Praia Grande, a cidade catarinense onde a queda de um balão deixou oito mortos hoje, recebeu no início do mês um evento sobre regulamentação do balonismo.

Participaram do encontro, entre outras autoridades, a secretária de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo (MTur), Cristiane Leal Sampaio, e diretores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Na ocasião, a secretária criticou a falta de regulamentação específica para balonismo no turismo. Atualmente, as regras exigem apenas uma certificação específica para pilotos - a Licença de Piloto de Balão Livre - e inspeções técnicas periódicas nos equipamentos.