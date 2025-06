Balão em chamas cai em SC e deixa 8 mortos; sobreviventes pularam para se salvar

A queda de um balão em chamas com 21 pessoas no município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado, 21, deixou oito mortos. Há treze sobreviventes, que se jogaram do equipamento para se salvar.

Conforme os bombeiros, o balão se incendiou enquanto voava e caiu em uma área próxima a um posto de saúde (Cachoeira). O piloto viu o início do fogo, conseguiu descer, e pulou junto de 12 passageiros.

Depois disso, o equipamento subiu de novo. Os passageiros que ficaram no balão morreram carbonizados.