Bolsonaro teve provável quadro de pneumonia viral, diz médico; ex-presidente reclama de soluços

Após passar por uma bateria de exames em Brasília na manhã deste sábado, 21, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com provável quadro de pneumonia viral, informou o médico Claudio Birolini, que acompanha o ex-presidente, em entrevista a jornalistas.

Bolsonaro passou por uma bateria de exames no hospital DF Star após se sentir mal durante agendas em Goiás na sexta-feira, 20. Segundo Birolini, que realizou uma cirurgia em Bolsonaro há cerca de dois meses para tratar um descolamento da parede abdominal, os exames já estavam previstos para duas semanas atrás, quando o ex-presidente esteve em Brasília para depor no inquérito que apura tentativa de golpe, mas acabaram remarcados para a próxima segunda-feira. Com o mal-estar, a equipe médica optou por antecipá-los.

Ao deixar o hospital, Bolsonaro disse que estava se sentindo meio tonto, mas bem. "É uma coisa rara, ninguém consegue diagnosticar. Anos atrás eu já tive esse mesmo problema. É uma crise que dura às vezes uma semana de soluço, 24 horas por dia", disse o ex-presidente, explicando que os episódios são consequência da facada que sofreu durante a campanha de 2018. Aos 70 anos, ele afirmou ainda que "a idade pesa bastante" e lembrou que já fez sete cirurgias.