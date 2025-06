Brasileira cai em trilha de vulcão na Indonésia e aguarda por resgate há mais de 12 horas

Uma brasileira caiu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, na Indonésia, enquanto fazia uma caminhada pela área de vulcão na madrugada deste sábado, 21, pelo horário local, ainda noite de sexta-feira, pelo fuso do Brasil.

Identificada nas redes sociais como Juliana Marins, a turista aguarda há mais de doze horas por resgate. Procurados, o Itamaraty e a Embaixada do Brasil no país não se manifestaram até o momento. A Embaixada da Indonésia no Brasil também não se pronunciou. O espaço permanece aberto para posicionamentos.

"Já entramos em contato com a embaixada brasileira, mas nenhuma equipe de resgate foi enviada ainda, e ninguém a encontrou", diz publicação compartilhada por meio de grupos de WhatsApp e outras redes sociais.