Casal de tigres-de-bengala chega ao Zoológico de SP

O Zoológico de São Paulo, na zona sul da capital paulista, é o novo lar de um casal de tigres-de-bengala (Panthera tigris tigris). Best e Fred passaram por uma quarentena antes de serem acomodados em seu novo habitat, um espaço de 600 metros quadrados construído especialmente para eles.

A nova casa dos felinos abriga lagoas artificiais, queda d'água e grutas para descanso, que estimulam o comportamento natural da espécie. Os visitantes do zoológico já poderão observar os animais, através de um vidro.

"Esses tigres já são adultos. Nosso foco agora é oferecer uma rotina tranquila, alimentação adequada e acompanhamento clínico contínuo. Eles já convivem há anos e estão habituados à presença do público", afirma Luan Morais, biólogo chefe do setor de mamíferos do Zoológico de São Paulo.