Piloto e dono de empresa do balão que caiu em SC podem ser presos, diz polícia

O balão que caiu tinha capacidade para carregar até 27 pessoas, ou 2.875 kg. Até o momento, o piloto e outras cinco pessoas que estavam no balão foram ouvidas pela polícia.

As equipes também estão analisando as imagens de todos os ângulos e devem ouvir mais testemunhas que presenciaram a cena.

"Também vamos fazer levantamentos com a Polícia Científica sobre as condições do balão, o que restou do balão, e as condições de tempo, se eram adequadas para que ocorresse um voo nesta manhã. Estamos tendo instabilidades [climáticas] no sul de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul", completou o delegado-geral.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também está atuando nas investigações com a Anac.

As vítimas

Os nomes das vítimas foram divulgados oficialmente pela polícia. Dos 21 passageiros, 18 eram de Santa Catarina, dois do Rio Grande do Sul e um de São Paulo. Veja aqui quem eram as oito pessoas que morreram.