Primeira onda de frio do inverno no Brasil já tem data; veja quando

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, o ciclone não avança sobre o continente, mas, estimula rajadas de vento muito fortes, inclusive em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ainda na segunda-feira, uma nova massa de ar polar forte, avança pelo interior do País, provocando acentuada queda de temperatura.

"Teremos dois pulsos de ar frio nos próximos dias e uma nova onda de frio se estabelecendo nesta segunda-feira com duração até a sexta-feira, 27, com esta primeira massa de ar polar, do começo da semana, impactando os três Estados da Região Sul e o Estado de Mato Grosso do Sul", projeta a Climatempo.

No Estado de São Paulo, a previsão indica que as temperaturas devem começar a cair a partir de terça-feira, 24, e principalmente na quarta-feira, 25.

"O segundo pulso de ar frio fica mais para o fim da próxima semana, com outra massa de ar polar entrando no Sul ainda a partir de sexta-feira", acrescenta a Climatempo.

No decorrer da última sexta, um ciclone na costa do Sul deu origem a uma nova frente fria e a chuva voltou a impactar áreas do Rio Grande do Sul.

Também há expectativa de fortes chuvas na capital paulista entre segunda e terça-feira, com queda de temperatura na terça-feira. Os termômetros devem voltar a subir na quinta-feira, 26, voltando a diminuir a partir de sexta-feira.